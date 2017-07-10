Генсек НАТО розповів Порошенку про умови безпеки та стабільності в регіоні

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Понеділок, 10 липня 2017, 11:35
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Україна та НАТО зберігають дружні відносини, стабільність в Україні є критично важливою для євроатлантичного регіону.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, відкриваючи  засідання комісії Україна-НАТО 10 липня в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми тут для того, щоб продемонструвати солідарність НАТО з Україною, а також нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності вашої держави", - наголосив він, нагадавши про російську агресію проти України.

"Росія продовжує агресивні дії проти України, але НАТО і країни Альянсу підтримують Україну і лишаються на вашому боці... НАТО – друг України так само, як Україна – друг НАТО", - заявив він.

Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний  альянс має намір продовжити підтримку порядку денного реформ в, в тому числі тих змін, які необхідні для подальшого зближення України та Альянсу.

"Ми віримо, що незалежна, суверенна та стабільна Україна, віддана принципам демократії та верховенства права, являється ключем до євроатлантичної безпеки", - зазначив він.

Як відомо, 9 липня до України прибула з візитом Євроатлантична рада – постійно діючий керівний орган альянсу, до якого входять посли всіх 29 держав-членів. В понеділок Адміністрації президента України проходить засідання Комісії Україна-НАТО за участю президента Петра Порошенка.

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