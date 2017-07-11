В США розбився військовий літак, 16 загиблих

Вівторок, 11 липня 2017, 09:53

фото

В американському штаті Міссісіпі розбився військовий літак, загинули 16 людей.

Про це повідомляє MS News Now.

Передбачається, що літак KC-130 вибухнув в повітрі. Слідчі повідомили, що вони виявили уламки літака "по обидва боки шосе, що змусило їх повірити у вибух, що стався до аварії".

Уламки літака розкидані на значній території у сільській місцевості штату.

Спочатку повідомлялося, що всього на борту літака знаходилися 8 людей, однак на місці аварії виявили 16 тіл.

Літак KC-130 використовувався як заправник.