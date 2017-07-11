В США разбился военный самолет, 16 погибших

Вторник, 11 июля 2017, 09:53

В американском штате Миссисипи разбился военный самолет, погибли 16 человек.

Об этом сообщает MS News Now.

Предполагается, что самолет KC-130 взорвался в воздухе. Следователи сообщили, что они обнаружили обломки самолета "по обе стороны шоссе, заставило их поверить в взрыв, произошедший в аварии".

Обломки самолета разбросаны на значительной территории в сельской местности штата.

Сначала сообщалось, что всего на борту самолета находились 8 человек, однако на месте аварии обнаружили 16 тел.

Самолет KC-130 использовался как заправщик.