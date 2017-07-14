МЗС з'ясовує інформацію про вбивство українців в Хургаді

П'ятниця, 14 липня 2017, 17:36

Міністерство закордонних справ України з'ясовує інформацію про нібито вбивство двох українців в Хургаді.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

"Консул перевіряє цю інформацію у взаємодії з поліцією, але поки що немає підстав підтверджувати це повідомлення", - сказав Кирилич.

Як повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ та сили безпеки Єгипту, двох українських туристів було вбито і ще чотирьох травмовано в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді.

Також повідомляється, що мотиви здійснення нападу все ще з'ясовуються в рамках розслідування.

Міністерство повідомило, що за попередніми даними слідства, нападник приплив з публічного пляжу, щоб потрапити на пляж готелю на курорті.