США пропонують виділити на допомогу Україні $410 млн

Субота, 15 липня 2017, 11:21

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує виділити на допомогу Україні не менше 410 млн доларів.

Про це повідомляє посольство України у США з посиланням на проект "Закону щодо асигнувань на потреби Державного департаменту, зарубіжні операції та суміжні програми на 2018 фінансовий рік".

"Незважаючи на суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств збережено на рівні 2017 року – у обсязі, що не менший за 410,465 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що законопроект передбачає фінансування на безпекові цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing) для України на рівні не меншому поточного бюджетного року, а також законодавчу можливість для виділення у разі необхідності коштів під надання нашій державі додаткових кредитних гарантій.