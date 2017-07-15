У Фінляндії набув чинності закон про заборону "зелених чоловічків"

Субота, 15 липня 2017, 16:27

У Фінляндії в субботу набув чинності закон про внесення змін до законів про територіальне спостереження і кримінальне законодавство щодо військових без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє видання Yle.

Завдяки нововведенням, фінська влада зможе діяти більш ефективно в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує група військових без розпізнавальних знаків.

Відповідно до закону, під групою військових без знаків розрізнення маються на увазі військові, які діють або прямо в інтересах іноземної держави, або від її імені, або за згодою цієї держави. Ці військові організовані, оснащені або озброєні.

Закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд в країну і перебування в країні. Порушення заборони каратиметься відповідно до Кримінального кодексу.

Таких військових називають "зеленими чоловічками". Термін відсилає до зеленої форми в російській армії. Одягнені в зелену форму військові без розпізнавальних знаків використовувалися в Україні, а також під час анексії Криму.

У міністерстві оборони метою змін називають забезпечення територіальної недоторканності Фінляндії, а також оновлення законодавства для того, щоб воно краще відповідало ситуації, що змінилася в світі і давало можливість реагувати на нові загрози.