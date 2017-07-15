В Финляндии вступил в силу закон о запрете "зеленых человечков"

Суббота, 15 июля 2017, 16:27

В Финляндии в субботу вступил в силу закон о внесении изменений в законы о территориальном наблюдении и уголовное законодательство в отношении военных без опознавательных знаков.

Об этом сообщает издание Yle.

Благодаря нововведениям, финские власти смогут действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков.

Согласно закону, под группой военных без знаков различия имеются в виду военные, действующие или прямо в интересах иностранного государства, или от его имени, или с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет караться согласно Уголовному кодексу.

Таких военных называют "зелеными человечками". Термин отсылает к зеленой форме в российской армии. Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков использовались в Украине, а также во время аннексии Крыма.

В министерстве обороны целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире и давало возможность реагировать на новые угрозы.