ЄС запровадив санкції проти 16 осіб у зв’язку з хіматаками в Сирії

Понеділок, 17 липня 2017, 12:14

17 липня Рада ЄС додала 16 осіб у перелік тих, проти кого застосовуються обмежувальні заходи проти сирійського режиму.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"ЄС поширив санкції на цих 16 осіб у зв’язку з їхньою роллю у розвитку і використанні хімічної зброї проти цивільного населення з огляду на політику Європейського союзу щодо боротьби з поширенням і використанням хімзброї" - заявили у Раді ЄС.

Санкції запроваджені проти восьми високопоставлених військових і проти восьми науковців, причетних до поширення і використання хімічної зброї.

В Раді ЄС нагадали, що Євросоюзу вже запроваджував санкції проти сирійських високопосадовців у зв’язку з використанням хімічної зброї.

Таким чином кількість фізичних осіб, проти яких ЄС застосовує санкції до сирійського режиму, у переліку зросла до 255 осіб. Крім того, санкції запроваджені проти 67 компаній.