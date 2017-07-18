Климпуш-Цинцадзе: Україна не отримає 600 млн євро допомоги, якщо не виконає умови ЄС

Вівторок, 18 липня 2017, 11:30

Якщо Україна не виконає ряд умов ЄС до кінця жовтня, то може не отримати 600 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо Україна не виконає ці умови до кінця жовтня в прийнятному для наших партнерів форматі, щоб хоча б деякі питання перебували на фінальній стадії, то ми не зможемо отримати останній транш макрофінансової допомоги", - сказала Клімпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що ця програма допомоги від ЄС закінчує своє дію 4 січня 2018 року, і якщо Україна не встигне, то необхідно буде вести нові переговори.

Серед умов, які Україні необхідно виконати: створення умов, при яких було б неможливо порушувати зобов'язання України щодо зони вільної торгівлі з ЄС (як от мораторій на продаж лісу-кругляка або введення додаткових мит на вивезення товарів), створення автоматизованої системи попередньої перевірки НАЗК електронних декларацій з використанням доступу до всіх реєстрів, в тому числі Державної фіскальної служби.

Для вирішення цього питання необхідно внесення змін до законів, а також НАЗК має провести організаційні дії для початку роботи такої системи.

Вимогою також є створення відкритого реєстру неповернених кредитів.

Крім того, серед вимог - вирішення питання соціальних виплат переселенцям. Клімпуш-Цинцадзе заявляє, що в цьому питанні досягнуто відчутний прогрес: Міністерство соціальної політики провело перереєстрацію і щотижня передає ЄС статистику здійснення виплат.