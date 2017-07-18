Климпуш-Цинцадзе: Украина не получит 600 млн евро помощи, если не выполнит условия ЕС

Вторник, 18 июля 2017, 11:30

Если Украина не выполнит ряд условий ЕС до конца октября, то может не получить 600 млн евро помощи от Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если Украина не выполнит эти условия до конца октября в приемлемом для наших партнеров формате, чтобы хотя бы некоторые вопросы находились на финальной стадии, то мы не сможем получить последний транш макрофинансовой помощи", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что эта программа помощи от ЕС заканчивает свое действие 4 января 2018, и если Украина не успеет, то необходимо будет вести новые переговоры.

Среди условий, которые Украине необходимо выполнить: создание условий, при которых было бы невозможно нарушать обязательства Украины по зоне свободной торговли с ЕС (вроде моратория на продажу леса-кругляка или введения дополнительных пошлин на вывоз товаров), создание автоматизированной системы предварительной проверки НАПК электронных деклараций с использованием доступа ко всем реестрам, в том числе Государственной фискальной службы.

Для решения данного вопроса необходимо внесение изменений в законы, а также НАПК должно провести организационные действия для начала работы такой системы.

Требованием также является создание открытого реестра невозвращенных кредитов.

Кроме того, среди требований - решение вопроса социальных выплат переселенцам. Климпуш-Цинцадзе заявляет, что в этом вопросе достигнут ощутимого прогресса. Министерство социальной политики провело перерегистрацию и еженедельно передает ЕС статистику осуществления выплат.