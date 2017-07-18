Україна направить літак для гасіння пожеж у Чорногорії

Україна допоможе Чорногорії боротися із пожежами, направивши у країну пожежний літак Ан-32П.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій України надати необхідну допомогу Чорногорії і направити в країну український пожежний літак Ан-32П.
Таке доручення Гройсман дав у відповідь на запит Міністерства внутрішніх справ Чорногорії, який надійшов у вівторок, 18 липня.
Літак буде направлено відповідно до Угоди про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф, укладеної між урядами України та Чорногорії.
Раніше повідомлялось, що у боротьбі з пожежами Чорногорії допоможе НАТО.
Пожежі у Чорногорії не вщухають з минулого тижня. Вогонь поширюється з дуже високою швидкістю, таким чином, зростає загроза того, що пожежі дійдуть до найбільших курортних міст.
Зранку в понеділок вже відбулася евакуація близько сотні туристів з курорту Понта Весло, здебільшого жінок і дітей.
Для боротьби з пожежами Чорногорія попросила допомоги у міжнародної спільноти.