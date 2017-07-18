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Україна направить літак для гасіння пожеж у Чорногорії

Вівторок, 18 липня 2017, 17:21
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Україна допоможе Чорногорії боротися із пожежами, направивши у країну пожежний літак Ан-32П.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій України надати необхідну допомогу Чорногорії і направити в країну український пожежний літак Ан-32П.

Таке доручення Гройсман дав у відповідь на запит Міністерства внутрішніх справ Чорногорії, який надійшов у вівторок, 18 липня.

Літак буде направлено відповідно до Угоди про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф, укладеної між урядами України та Чорногорії.

Раніше повідомлялось, що у боротьбі з пожежами Чорногорії допоможе НАТО.

Пожежі у Чорногорії не вщухають з минулого тижня. Вогонь поширюється з дуже високою швидкістю, таким чином, зростає загроза того, що пожежі дійдуть до найбільших курортних міст.

Зранку в понеділок вже відбулася евакуація близько сотні туристів з курорту Понта Весло, здебільшого жінок і дітей.

Для боротьби з пожежами Чорногорія попросила допомоги у міжнародної спільноти.

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