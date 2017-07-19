Глава МЗС Німеччини виступив за поступове скасування санкцій проти РФ

Середа, 19 липня 2017, 13:48

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає, що санкції проти Росії необхідно поступово знімати.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Focus.

"Згідно з попередніми рішеннями ЄС, Мінські угоди повинні бути виконані на 100%, тоді будуть скасовані 100% санкцій. Я думаю, що це нереалістично. Було б правильно поступово скасовувати санкції, реагуючи на прогрес. Щоб показати, що рух до миру того вартий" - сказав Габріель.

"Росія має використати свій вплив на сепаратистів, а США використати вплив на Україну" - додав він.

Він наголосив, що США мають великий вплив на Україну.

"Я особисто не належу до тих, хто був би щасливий, якби американці відсторонилися від світових справ. Світ все ще залишається невизначеним. Держсекретар США Тіллерсон вдало веде зовнішню політику" - зазначив Габріель.