Глава МИД Германии выступил за постепенную отмену санкций против РФ

Среда, 19 июля 2017, 13:48

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России необходимо постепенно снимать.

Об этом он сказал в интервью журналу Focus.

"Согласно предварительным решениям ЕС, Минские соглашения должны быть выполнены на 100%, тогда будут отменены 100% санкций. Я думаю, что это нереалистично. Было бы правильно постепенно отменять санкции, реагируя на прогресс. Чтобы показать, что движение к миру того стоит", - сказал Габриэль.

"Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США - использовать влияние на Украину", - добавил он.

Он отметил, что США имеют большое влияние на Украину.

"Я лично не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы американцы отстранились от мировых дел. Мир все еще остается неопределенным. Госсекретарь США Тиллерсон удачно ведет внешнюю политику", - отметил Габриэль.