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МЗС: справа про затримання українця в Італії - на особливому контролі

Неділя, 02 липня 2017, 09:41
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Справа про затримання в Італії громадянина України Марківа, за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента на Донбасі, перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"У зв'язку із затриманням в Італії громадянина України В.Марківа Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м.Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини його затримання, а також забезпечити можливість консульській посадовій особі найближчим часом відвідати В.Марківа в закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі", - йдеться у повідомленні.

За даними Департаменту консульської служби МЗС, наразі українським консулом встановлено контакт з адвокатом затриманого та узгоджено алгоритм подальших дій, а рідні Марківа поінформовані про його затримання.

Нагадаємо, поліція Італії заарештувала громадянина України за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року в Слов'янську. 

Генпрокуратура України здивована арештом українця в Італії, та вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

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