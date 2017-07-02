МИД: дело о задержании украинца в Италии - на особом контроле

Воскресенье, 02 июля 2017, 09:41

Дело о задержании в Италии гражданина Украины Маркива, по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе, находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В.Маркива Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд м.Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В.Маркива в заведении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 по его делу ", - говорится в сообщении.

По данным Департамента консульской службы МИД, пока украинским консулом установлен контакт с адвокатом задержанного и согласовано алгоритм дальнейших действий, а родные Маркива информированы о его задержании.

Напомним, полиция Италии арестовала гражданина Украины по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.

Генпрокуратура Украины удивлена ​​арестом украинца в Италии, и уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.