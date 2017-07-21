Знайти
АКТУАЛЬНО

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер подав у відставку

Німеччина застерегла від ескалації конфлікту на Донбасі і краху політичного процесу

Главою Верховного суду Британії вперше стала жінка

Підтримка незалежності Каталонії впала до рекордно низького рівня

Парламент Молдови вимагає вивести російські війська з Придністров'я

Siemens зупиняє поставки російським компаніям через кримські турбіни



Німеччина застерегла від ескалації конфлікту на Донбасі і краху політичного процесу

П'ятниця, 21 липня 2017, 18:33
Версія для друку Коментарі

МЗС Німеччини закликає всі сторони конфлікту в Україні до негайного дотримання досягнутих домовленостей, оскільки це загрожує повним провалом політичного процесу.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Німеччини.

"Ми продовжуємо отримувати тривожні новини зі Східної України, на жаль, не вперше. Погоджене перемир’я не дотримується. Ми продовжуємо бачити численні розгортання зброї по контактній лінії" - йдеться у заяві.

У МЗС Німеччини нагадали про те, що протягом останніх днів загинули 14 українських військових і 13 отримали поранення, а також про неодноразові запевнення сторін про готовність до перемир'я та виведення важкої зброї.

"Після короткочасного зменшення кількості боїв слід визнати: для довгострокового перемир'я, здається, не вистачає волі конфліктуючих сторін" - зазначили у відомстві.

"Ми настійно закликаємо всі сторони негайно виконувати досягнуті домовленості. Інакше є ризик посилити військовий конфлікт, який забере ще більше життів, і політичний процес завершиться повністю" - заявили в МЗС Німеччини.

При цьому у Німеччині наголошують на необхідності політичної волі до вирішення конфлікту, оскільки без неї будь-які "переговірні зусилля втрачають значення".

"Східна Україна потребує, нарешті, видимих ​​кроків у напрямку миру" - йдеться у заяві.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:53
Спайсер пробуде на посаді речника Білого дому ще до кінця серпня
20:39
В Афганістані в ході помилкового удару ВПС США загинули афганські військові
20:16
У ЄС цього року вилучено 331 тис. фальшивих євробанкнот
19:59
Siemens перелічив кроки для виходу зі скандалу з турбінами в Криму
19:32
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер подав у відставку
19:18
У Британії підлітка зняли з рейсу EasyJet через овербукінг
18:33
Німеччина застерегла від ескалації конфлікту на Донбасі і краху політичного процесу
18:21
Фото
Главою Верховного суду Британії вперше стала жінка
17:57
Bank of America обрав Дублін головним центром в ЄС після Brexit
17:34
Спецпредставник Держдепу Волкер відвідає Україну до кінця липня - ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Геннадій Максак, для Європейської правди

Говоримо про економіку, думаємо про політику: з чим Лукашенко приїхав до Києва

Розуміючи складну ситуацію, в якій наразі перебуває офіційний Мінськ у відносинах з Кремлем, очікувати гарантії військового невтручання з боку Лукашенка не варто. Однак, як натякнув сам президент Білорусі, неформальних домовленостей у контактах з Києвом він дотримався.

Наталія Микольська, торговий представник України

Нові торговельні преференції та нові завдання: як зміниться торгівля України та ЄС

Схвалені ЄС торговельні преференції в першу чергу слід розглядати як елемент додаткової підтримки у зв’язку з агресією РФ проти України. А перш ніж розмовляти стосовно подальшого розширення доступу українських товарів, необхідно на 100% заповнити вже доступні квоти.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  