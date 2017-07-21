Німеччина застерегла від ескалації конфлікту на Донбасі і краху політичного процесу

П'ятниця, 21 липня 2017, 18:33

МЗС Німеччини закликає всі сторони конфлікту в Україні до негайного дотримання досягнутих домовленостей, оскільки це загрожує повним провалом політичного процесу.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Німеччини.

"Ми продовжуємо отримувати тривожні новини зі Східної України, на жаль, не вперше. Погоджене перемир’я не дотримується. Ми продовжуємо бачити численні розгортання зброї по контактній лінії" - йдеться у заяві.

У МЗС Німеччини нагадали про те, що протягом останніх днів загинули 14 українських військових і 13 отримали поранення, а також про неодноразові запевнення сторін про готовність до перемир'я та виведення важкої зброї.

"Після короткочасного зменшення кількості боїв слід визнати: для довгострокового перемир'я, здається, не вистачає волі конфліктуючих сторін" - зазначили у відомстві.

"Ми настійно закликаємо всі сторони негайно виконувати досягнуті домовленості. Інакше є ризик посилити військовий конфлікт, який забере ще більше життів, і політичний процес завершиться повністю" - заявили в МЗС Німеччини.

При цьому у Німеччині наголошують на необхідності політичної волі до вирішення конфлікту, оскільки без неї будь-які "переговірні зусилля втрачають значення".

"Східна Україна потребує, нарешті, видимих ​​кроків у напрямку миру" - йдеться у заяві.