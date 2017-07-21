Германия предостерегла от эскалации на Донбассе и краха политического процесса

Пятница, 21 июля 2017, 18:33

МИД Германии призывает все стороны конфликта в Украине к немедленному соблюдению достигнутых договоренностей, поскольку это грозит полным провалом политического процесса.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Германии.

"Мы продолжаем получать тревожные новости из Восточной Украины, к сожалению, не впервые. Согласованное перемирие не соблюдается. Мы продолжаем видеть многочисленные развертывания оружия по контактной линии ", - говорится в заявлении.

В МИД Германии напомнили о том, что в последние дни погибли 14 украинских военных и 13 получили ранения, а также о неоднократных заверениях сторон о готовности к перемирию и выводу тяжелого оружия.

"После кратковременного уменьшения количества боев следует признать: для долгосрочного перемирия, кажется, не хватает воли конфликтующих сторон" - отметили в ведомстве.

"Мы настоятельно призываем все стороны немедленно выполнять достигнутые договоренности. Иначе есть риск усилить военный конфликт, который заберет еще больше жизней, и политический процесс завершится полностью ", - заявили в МИД Германии.

При этом в Германии подчеркивают необходимость политической воли к решению конфликта, поскольку без нее любые "переговорные усилия теряют значение".

"Восточная Украина нуждается, наконец, в видимых шагах в направлении мира", - говорится в заявлении.