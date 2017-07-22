Знайти
АКТУАЛЬНО

Генпрокурор США обговорював передвиборну кампанію Трампа з послом РФ - ЗМІ

Сенат Польщі ухвалив суперечливий закон про Верховний суд

Новим спікером Білого дому стане Сара Сандерс

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер подав у відставку

Німеччина застерегла від ескалації конфлікту на Донбасі і краху політичного процесу

Главою Верховного суду Британії вперше стала жінка



Війська Асада кілька разів застосували хімзброю у липні - Die Welt

Субота, 22 липня 2017, 15:18
Версія для друку Коментарі

Війська режиму Башара Асада у липні кілька разів застосовували хімічну зброю проти власного населення.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt, посилаючись на джерела в сирійській опозиції та західних спецслужбах.

За інформацією видання, західні спецслужби підтверджують, що уряд Сирії продовжує використовувати отруйний газ проти власного населення.

Die Welt повідомляє, що в Гуті був застосований 11 і 14 липня газоподібний хлор. В населеному пункті Айн-Тарма недалеко від Дамаска отруйні речовини були використані проти повстанців 1, 6, 13 і 14 липня.

Під час останньої атаки, за даними західних розвідувальних служб, "найчастіше використовувався газ зарин".

Повідомляється, що під час нападу загинули 9 осіб.

Нагадаємо, удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб 4 квітня. Від хімічної атаки загинули щонайменше 90 людей.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:46
Орбан: лідери ЄС та Сорос хочуть "мусульманської Європи"
17:16
В Іраку затримали чотирьох німкень, які приєдналися до ІДІЛ
16:49
Президент Польщі має застереження до закону про Верховний суд
16:19
Трамп звинуватив The New York Times в зриві операції з ліквідації лідера ІДІЛ
15:48
Трамп обурився публікацією у ЗМІ про зустріч генпрокурора США з послом РФ
15:18
Війська Асада кілька разів застосували хімзброю у липні - Die Welt
14:39
Орбан обіцяє захистити Польщу від нападу "інквізиції" в ЄС через судову реформу
14:18
Генпрокурор США обговорював передвиборну кампанію Трампа з послом РФ - ЗМІ
13:21
У звільненому Мосулі знайшли 16-річну німкеню, яка пропала понад рік тому
12:54
Росія заявила про підписання угоди щодо зони деескалації "Східна Гута" в Сирії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Геннадій Максак, для Європейської правди

Говоримо про економіку, думаємо про політику: з чим Лукашенко приїхав до Києва

Розуміючи складну ситуацію, в якій наразі перебуває офіційний Мінськ у відносинах з Кремлем, очікувати гарантії військового невтручання з боку Лукашенка не варто. Однак, як натякнув сам президент Білорусі, неформальних домовленостей у контактах з Києвом він дотримався.

Наталія Микольська, торговий представник України

Нові торговельні преференції та нові завдання: як зміниться торгівля України та ЄС

Схвалені ЄС торговельні преференції в першу чергу слід розглядати як елемент додаткової підтримки у зв’язку з агресією РФ проти України. А перш ніж розмовляти стосовно подальшого розширення доступу українських товарів, необхідно на 100% заповнити вже доступні квоти.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  