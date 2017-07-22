Війська Асада кілька разів застосували хімзброю у липні - Die Welt

Субота, 22 липня 2017, 15:18

Війська режиму Башара Асада у липні кілька разів застосовували хімічну зброю проти власного населення.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt, посилаючись на джерела в сирійській опозиції та західних спецслужбах.

За інформацією видання, західні спецслужби підтверджують, що уряд Сирії продовжує використовувати отруйний газ проти власного населення.

Die Welt повідомляє, що в Гуті був застосований 11 і 14 липня газоподібний хлор. В населеному пункті Айн-Тарма недалеко від Дамаска отруйні речовини були використані проти повстанців 1, 6, 13 і 14 липня.

Під час останньої атаки, за даними західних розвідувальних служб, "найчастіше використовувався газ зарин".

Повідомляється, що під час нападу загинули 9 осіб.

Нагадаємо, удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб 4 квітня. Від хімічної атаки загинули щонайменше 90 людей.