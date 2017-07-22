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Войска Асада несколько раз применили химоружие в июле - Die Welt

Суббота, 22 июля 2017, 15:18
Версия для печати Комментарии

Войска режима Башара Асада в июле несколько раз применяли химическое оружие против собственного населения.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции и западных спецслужбах.

По информации издания, западные спецслужбы подтверждают, что правительство Сирии продолжает использовать ядовитый газ против собственного населения.

Die Welt сообщает, что в Гуте был применен 11 и 14 июля газообразный хлор. В населенном пункте Айн-Тарма недалеко от Дамаска ядовитые вещества были использованы против повстанцев 1, 6, 13 и 14 июля.

Во время последней атаки, по данным западных разведывательных служб, "чаще всего использовался газ зарин". Сообщается, что во время нападения погибли 9 человек.

Напомним, удар, в результате которого было высвобождено токсичный газ, был осуществлен по городу Хан Шейхун в центре провинции Идлиб 4 апреля. От химической атаки погибли по меньшей мере 90 человек.

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