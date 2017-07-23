Рейтинг Макрона знизився за місяць на 10% - опитування

Неділя, 23 липня 2017, 13:51

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Рейтинг президента Франції Еммануля Макрона у липні склав 54% і за місяц він знизився на десять пунктів.

Про це свідчать результати опитування IFOP, проведенного французьким виданням Journal du Dimanche.

Коли Макрона обрали президентом Франції три місяці тому, 62% французів схвалювали його дії, в червні таких було 64%.

Тепер же Макрон наближається до порогу у 50%. Подібне падіння рейтингу не є безпрецедентним, але не спостерігалося з 1995 року, коли президентом був Жак Ширак.

порівняння рейтингів президентів Франції у перші три місяці на посаді

47% респондентів заявили, що "певною мірою задоволені" діями Макрона (в червні таких було 54%) і 7% "дуже задоволені" (проти 10% в червні).

Кількість розчарованих Макроном зросла з 35% у червні до 43% у липні, "дуже незадоволені" - 15% проти 12% в червні.

На вісім пунктів знизився і рейтинг прем’єр-міністра Франції Едуарда Філіппа - з 64% до 56%.

Нагадаємо, новий французький уряд оголосив про скорочення державних витрат, щоб привести дефіцит до рівня, дозволенного в ЄС.

Найбільше скорочення передбачається у Міністерстві оборони – військовий бюджет зменшать на 850 млн євро.