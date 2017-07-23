Рейтинг Макрона снизился за месяц на 10% - опрос

Воскресенье, 23 июля 2017, 13:51

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Рейтинг президента Франции Еммануля Макрона в июля составил 54% и за месяц он снизился на десять пунктов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IFOP, проведенного французским изданием Journal du Dimanche.

Когда Макрона избрали президентом Франции три месяца назад, 62% французов одобряли его действия, в июне таких было 64%.

Теперь же Макрон приближается к порогу в 50%. Подобное падение рейтинга не является беспрецедентным, но не наблюдалось с 1995 года, когда президентом был Жак Ширак.

сравнения рейтингов президентов Франции в первые три месяца в должности

47% респондентов заявили, что "в определенной степени удовлетворены" действиями Макрона (в июне таких было 54%) и 7% "очень довольны" (против 10% в июне).

Количество разочарованных Макрономвыросла с 35% в июне до 43% в июле, "очень недовольны" - 15% против 12% в июне.

На восемь пунктов снизился рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа - с 64% до 56%.

Напомним, новое французское правительство объявило о сокращении государственных расходов, чтобы привести дефицит до уровня, разрешенного в ЕС.

Наибольшее сокращение предусматривается в Министерстве обороны - военный бюджет уменьшат на 850 млн евро.