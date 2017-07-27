Президент Фінляндії говорив з Путіним про Україну, закликав звільнити заручників

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним ситуацію в Україні.
Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.
"Ми також говорили про ситуацію в Україні, яка не покращується. Першочерговим завданням лишається перемир’я і рух вперед, хоча б невеликими кроками, наприклад, звільнити заручників" - сказав президент Фінляндії.
Як відомо, Путін прибув до фінського міста Савонлінна з державним візитом.
В ході зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин і міжнародні питання.
Як повідомлялося, під час візиту Путін заявив, що розроблений в США новий законопроект про антиросійські санкції - це "дії з особливим цинізмом".