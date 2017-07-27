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Президент Фінляндії говорив з Путіним про Україну, закликав звільнити заручників

Четвер, 27 липня 2017, 18:06
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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним ситуацію в Україні.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

"Ми також говорили про ситуацію в Україні, яка не покращується. Першочерговим завданням лишається перемир’я і рух вперед, хоча б невеликими кроками, наприклад, звільнити заручників" - сказав президент Фінляндії.

Як відомо, Путін прибув до фінського міста Савонлінна з державним візитом.

В ході зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин і міжнародні питання.

Як повідомлялося, під час візиту Путін заявив, що розроблений в США новий законопроект про антиросійські санкції - це "дії з особливим цинізмом".

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