Президент Фінляндії говорив з Путіним про Україну, закликав звільнити заручників

Четвер, 27 липня 2017, 18:06

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним ситуацію в Україні.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

"Ми також говорили про ситуацію в Україні, яка не покращується. Першочерговим завданням лишається перемир’я і рух вперед, хоча б невеликими кроками, наприклад, звільнити заручників" - сказав президент Фінляндії.

Як відомо, Путін прибув до фінського міста Савонлінна з державним візитом.

В ході зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин і міжнародні питання.

Як повідомлялося, під час візиту Путін заявив, що розроблений в США новий законопроект про антиросійські санкції - це "дії з особливим цинізмом".