Президент Финляндии говорил с Путиным об Украине, призвал освободить заложников

Президент Финляндии Саули Ниинистьо обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Украине.
Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
"Мы также говорили о ситуации в Украине, которая не улучшается. Первоочередной задачей остается перемирие и движение вперед, хотя бы небольшими шагами, например, надо освободить заложников ", - сказал президент Финляндии.
Как известно, Путин прибыл в финский город Савонлинна с государственным визитом.
В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений и международные вопросы.
Как сообщалось, во время визита Путин заявил, что разработанный в США новый законопроект об антироссийских санкции - это "действия с особым цинизмом".