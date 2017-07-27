Президент Финляндии говорил с Путиным об Украине, призвал освободить заложников

Четверг, 27 июля 2017, 18:06

Президент Финляндии Саули Ниинистьо обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Украине.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

"Мы также говорили о ситуации в Украине, которая не улучшается. Первоочередной задачей остается перемирие и движение вперед, хотя бы небольшими шагами, например, надо освободить заложников ", - сказал президент Финляндии.

Как известно, Путин прибыл в финский город Савонлинна с государственным визитом.

В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений и международные вопросы.

Как сообщалось, во время визита Путин заявил, что разработанный в США новый законопроект об антироссийских санкции - это "действия с особым цинизмом".