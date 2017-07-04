Україна не впустила чеського депутата, який був спостерігачем "референдуму" в Криму

Вівторок, 04 липня 2017, 13:07

Україна не впустила чеського депутата Мілана Шарапатку, який планував відвідати семінар Парламентської асамблеї НАТО у Києві.

Про це повідомляє видання Ceskenoviny.cz.

За даними видання, у неділю, 2 липня, чеський безпартійний депутат Шарапатка прибув до Києва з іншими депутатами, щоб відвідати семінар Парламентської асамблеї НАТО.

Проте чеху довелося залишитися в транзитній зоні київського аеропорту, згодом він повернувся до Чехії.

"Я питав, що стало причиною відмови, але мені відмовилися її повідомляти. Я залишився в транзитній зоні, в той час як моїх колег пропустили", - розповів Шарапатка.

"Я очікую, що Чехія відреагує на цей інцидент. Я вважаю, що вона повинна також заборонити в'їзд на територію країни десяткам депутатів українського парламенту, які сповідують націонал-фашистську ідеологію Степана Бандери. Це небезпечно не лише для нас, але й для всього світу", - написав депутат у своєму блозі з приводу заборони на в'їзд.

Повідомляється, що три роки тому Мілан Шарапатка був у Криму як спостерігач на "референдумі" про приєднання півострова до Росії.

Але чех вважає, що не це було причиною відмови йому у в'їзді.

"З того часу я був в Україні кілька разів з тим же паспортом, і ніяких проблем не було", - сказав він.

Чеський депутат Антонін Седя, який ще у неділю обговорив інцидент з чеським послом Радеком Матулі та секретарем делегації Івою Масаржіковою, повідомив, що депутату заборонили в'їзд в Україну до 2018 року з міркувань безпеки.

Зазначимо, що колишній член чеської партії Úsvit, а потім представник SPD "Свобода і пряма демократія"), Мілан Шарапатка (Milan Šarapatkа) у лютому 2014 року заявив, що Україна може бути розділеною, тому що "ніколи в історії, навіть на короткий період, не існувала як самостійна держава".