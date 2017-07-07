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Посли країн G7 закликають Раду підтримати пенсійну реформу

П'ятниця, 07 липня 2017, 11:40
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Посли країн "Великої сімки" висловили підтримку проекту пенсійної реформи в Україні та закликали Верховну Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на пленарному засіданні наступного тижня.

Про це йдеться у заяві послів G7, опублікованій на сайті посольства Італії.

"Ми, посли Великої сімки, хотіли б висловити нашу рішучу підтримку плану пенсійної реформи, запропонованого українським урядом, і ми закликаємо Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на своєму пленарному засіданні наступного тижня", - йдеться у заяві.

"Сьогодні пенсіонери становлять понад чверть населення України; середній розмір пенсій є надзвичайно низьким, при цьому витрати на пенсії в Україні - 11% ВВП - є одними з найвищих в Європі.

Дана невідповідність свідчить про необхідність відновити належний соціальний договір між державою та її громадянами, а також швидко ухвалити пенсійну реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність та стійкість системи", - заявили посли країн G7.

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