Протести у Гамбурзі: поранені 213 поліцейських, затримані 203 демонстранти

Субота, 08 липня 2017, 12:15

Щонайменше 213 поліцейських були поранені і 203 протестувальники затримані в ході заворушень у Гамбурзі.

Відповідні дані у поліції Гамбурга оголосили в суботу, повідомляє агентство dpa.

У Поліції стверджують, що кількість поранених офіцерів може зрости протягом дня з огляду на те, що багато з них звертаються по медичну допомогу не одразу.

Достовірних даних про кількість постраждалих серед демонстрантів немає.

Як відомо, у суботу у Гамбурзі проходить другий день саміту "Великої двадцятки".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила насильницькі протести під час саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі.