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36 осіб загинули і 123 постраждали в результаті зіткнення потягів в Єгипті

П'ятниця, 11 серпня 2017, 18:42
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В результаті зіткнення двох пасажирських потягів поблизу єгипетського міста Александрія загинули 36 людей, 123 отримали травми.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Єгипту Мажді Хіжазі, повідомляє Al Arabiya.

Також повідомляється, що генеральний прокурор Єгипту Набіль Садек відкрив справу із розслідування інциденту.

 

Наразі відомо, що зіткнулися потяг-експрес Каїр-Александрія та пасажирський потяг Александрія-Порт-Саїд. Аварія сталася поруч зі станцією Хуршид, неподалік від Александрії.

На місці аварії працюють екстрені служби, постраждалих доправляють до міських лікарень.

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