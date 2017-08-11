36 осіб загинули і 123 постраждали в результаті зіткнення потягів в Єгипті

Марина Воротнюк, для Європейської правди

Коаліційна криза у Словаччині відбувається на тлі наближення місцевих виборів. Конфлікт в уряді збільшує шанси на перемогу екстремістської "Народної партії – наша Словаччина", фінансування для якої надходить з Росії. Все це створює додаткові ризики для України.