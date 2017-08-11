36 человек погибли и 123 пострадали в результате аварии поездов в Египте

Коалиционный кризис в Словакии происходит на фоне приближения местных выборов. Конфликт в правительстве увеличивает шансы на победу экстремистской "Народной партии – наша Словакия", финансирование для которой поступает из России. Все это создает дополнительные риски для Украины.

Виктор Савинок, для Европейской правды

Скандальное заявление лидера партии свободных демократов по Крыму может повлиять на формат будущей германской коалиции. Если до сих пор самым желанным сценарием для партии Меркель был альянс именно со свободными демократами, то теперь растут шансы на коалицию с "зелеными".