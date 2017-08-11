36 человек погибли и 123 пострадали в результате аварии поездов в Египте

В результате столкновения двух пассажирских поездов близ египетского города Александрия погибли 36 человек, 123 получили травмы.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Египта Мажди Хижази, сообщает Al Arabiya.
Также сообщается, что генеральный прокурор Египта Набиль Садек открыл дело для расследования инцидента.
Известно, что столкнулись поезд-экспресс Каир-Александрия и пассажирский поезд Александрия-Порт-Саид. Авария произошла рядом со станцией Хуршид, неподалеку от Александрии.
На месте аварии работают экстренные службы, пострадавших доставляют в городские больницы.