Стрілянина в будинку профспілок у Швеції, троє поранених

Неділя, 13 серпня 2017, 11:06

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У будинку профспілок в шведському місті Мальме невідомий вчинив стрілянину, поранивши трьох чоловік.

Про це повідомляє Sydsvenskan.

За попередньою інформацією, озброєний чоловік увірвався в будівлю і зробив кілька пострілів. На той момент в приміщенні, де проходила вечірка, знаходилися близько сотні осіб.

Інцидент стався близько 6 ранку за місцевим часом. В результаті стрілянини три людини отримали поранення, з них двоє - у віці 20 і 25 років - перебувають у важкому стані.

Мотиви злочинця встановлюються. Свідки повідомили, що на вулиці сталася бійка, а через деякий час в приміщення увірвався чоловік зі зброєю і почав з'ясовувати, хто вдарив його брата.

Після цього він почав стріляти. Затримати нападника поки не вдалося.