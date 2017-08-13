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Стрельба в доме профсоюзов в Швеции, трое раненых

Воскресенье, 13 августа 2017, 11:06
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В доме профсоюзов в шведском городе Мальме неизвестный открыл стрельбу, ранив трех человек.

Об этом сообщает Sydsvenskan.

По предварительной информации, вооруженный мужчина ворвался в здание и сделал несколько выстрелов. На тот момент в помещении находились около сотни человек.

 

Инцидент произошел около 6 утра по местному времени. В результате стрельбы три человека получили ранения, из них двое - в возрасте 20 и 25 лет - находятся в тяжелом состоянии.

Мотивы преступника устанавливаются. Свидетели сообщили, что на улице произошла драка, а через некоторое время в помещение ворвался человек с оружием и начал выяснять, кто ударил его брата.

 

После этого он начал стрелять. Задержать нападавшего пока не удалось.

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