Стрельба в доме профсоюзов в Швеции, трое раненых

Воскресенье, 13 августа 2017, 11:06

В доме профсоюзов в шведском городе Мальме неизвестный открыл стрельбу, ранив трех человек.

Об этом сообщает Sydsvenskan.

По предварительной информации, вооруженный мужчина ворвался в здание и сделал несколько выстрелов. На тот момент в помещении находились около сотни человек.

Инцидент произошел около 6 утра по местному времени. В результате стрельбы три человека получили ранения, из них двое - в возрасте 20 и 25 лет - находятся в тяжелом состоянии.

Мотивы преступника устанавливаются. Свидетели сообщили, что на улице произошла драка, а через некоторое время в помещение ворвался человек с оружием и начал выяснять, кто ударил его брата.

После этого он начал стрелять. Задержать нападавшего пока не удалось.