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У Туреччині кран упав на мікроавтобус, 7 загиблих, 11 поранених

Понеділок, 14 серпня 2017, 18:22
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14 серпня вантажний автокран впав на мікроавтобус у районі Тутак східної турецької провінції Агрі.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Вантажівка з краном рухалася дорогою, коли кран з якоїсь причини впав. При цьому, падаючи він протаранив мікроавтобус, що рухався з протилежної сторони дороги.

Сім людей всередині мікроавтобуса загинули на місці, а ще 11 отримали поранення. Четверо поранених у критичному стані.

 

Кілька машин швидкої допомоги та сил безпеки були негайно відправлені на місце аварії.

Рух  дорогою, де впав кран, перекрито в обох напрямках.

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