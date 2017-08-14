У Туреччині кран упав на мікроавтобус, 7 загиблих, 11 поранених

14 серпня вантажний автокран впав на мікроавтобус у районі Тутак східної турецької провінції Агрі.
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
Вантажівка з краном рухалася дорогою, коли кран з якоїсь причини впав. При цьому, падаючи він протаранив мікроавтобус, що рухався з протилежної сторони дороги.
Сім людей всередині мікроавтобуса загинули на місці, а ще 11 отримали поранення. Четверо поранених у критичному стані.
Кілька машин швидкої допомоги та сил безпеки були негайно відправлені на місце аварії.
Рух дорогою, де впав кран, перекрито в обох напрямках.