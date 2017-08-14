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В Турции кран упал на микроавтобус, 7 погибших, 11 раненых

Понедельник, 14 августа 2017, 18:22
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14 августа грузовой автокран упал на микроавтобус в районе Тутак восточной турецкой провинции Агри.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Грузовой автомобиль с краном ехал по дороге, когда кран по какой-то причине упал. При этом, падая он протаранил микроавтобус, который двигался с противоположной стороны дороги.

 

Семь человек внутри микроавтобуса погибли на месте, еще 11 получили ранения. Четверо раненых находятся в критическом состоянии.

Несколько машин скорой помощи и сил безопасности были немедленно отправлены на место аварии.

Движение по дороге, где упал кран, перекрыто в обоих направлениях.

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