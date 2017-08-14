Міністр оборони Польщі: Грузія, Україна, Смоленськ – наслідки потурання імперіалізму РФ

Понеділок, 14 серпня 2017, 19:15

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич назвав події 2008 року в Грузії, агресію РФ проти України, Смоленську катастрофу і катастрофу МН17 наслідками потурання російському імперіалізму.

Про це він заявив в ході урочистостей з нагоди свята польської армії, повідомляє RMF24.

"Грузія, Україна, Смоленськ, доля літака МН17 показують, якими бувають наслідки російського імперіалізму" - сказав Мацеревич.

"Останні роки ми спостерігаємо наростаючу агресію зі сходу. В 2008 році була атакована Грузія, потім Україна. Російські війська були введені до Сирії, а КНДР за підтримки Китаю і Росії проводить чергові ядерні випробування і випробування балістичних ракет, націлених на нашого стратегічного союзника – США" - додав міністр.

За його словами, загибель польської еліти у Смоленській катастрофі 2010 року теж доповнює цей ряд.

"Розслідування смоленської катастрофи було віддане російські руки, бо був страх правди, виявлених результатів. Труни заборонили відкривати, бо було відомо, який образ трагедії буде показаний" - заявив Мацеревич.

Також він згадав катастрофу МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році.

"В обох випадках, докази ведуть до Москви, і в обох випадках поведінка Росії збігається з систематичним планом територіальної агресії" - заявив міністр.