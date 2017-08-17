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У Британії переглянуть плани із ремонту Біг-Бена: він не може мовчати 4 роки

Четвер, 17 серпня 2017, 09:33
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Британський парламент має намір переглянути план реконструкції вежі Єлизавети, згідно з яким всесвітньо відомий годинник Біг-Бен замовкне на чотири роки.

Про це повідомляє The Associated Press.

Спочатку про ремонт було оголошено в минулому роцi, і тоді чиновники обіцяли, що дзвін у вежі парламенту буде відключений на кілька місяців. Але цього тижня вони сказали, що пауза триватиме до 2021 року.

Таке рішення чиновники пояснили бажанням гарантувати безпеку робітників. Головний архітектор парламенту заявив, що люди не можуть працювати біля дiючого дзвона.

Багато політиків розкритикували настільки тривалу перерву. Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей сказала, що "неправильно змушувати Біг-Бен мовчати чотири роки".

Біг-Бен дзвонить кожні 15 хвилин протягом останніх 157 років. Останній раз ця традиція порушувалася в 2013 році під час похорону колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер.

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