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В Британии пересмотрят планы по ремонту Биг-Бена: он не может молчать 4 года

Четверг, 17 августа 2017, 09:33
Версия для печати Комментарии

Британский парламент намерен пересмотреть план реконструкции башни Елизаветы, согласно которому всемирно известные часы Биг-Бен замолчат на четыре года.

Об этом сообщает The Associated Press.

Сначала о ремонте было объявлено в прошлом году, и тогда чиновники обещали, что звон в башне парламента будет отключен на несколько месяцев. Но на этой неделе они сказали, что пауза продлится до 2021 года.

Такое решение чиновники объяснили желанием обеспечить безопасность рабочих. Главный архитектор парламента заявил, что люди не могут работать у действующего колокола.

Многие политики раскритиковали столь длительный перерыв. Премьер-министр Тереза ​​Мэй сказала, что "неправильно заставлять Биг-Бен молчать четыре года".

Биг-Бен звонит каждые 15 минут в течение последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

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