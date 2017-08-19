В Берліні сотні неонацистів вшановують маршем заступника Гітлера

Субота, 19 серпня 2017, 17:13

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Півтисячі неонацистів зібралися на марш у Берліні, присвячений одному з керівників Третього рейху, партійному заступнику Гітлера Рудольфу Гессу.

Про це повідомляє DPA.

Демонстрація проходить у берлінському районі Шпандау. Маршрут процесії пролягає від залізничного вокзалу у Шпандау до вулиці Вільгельма. Там розташована колишня військова в’язниця, де Гесс відсидів 30 років. Його було засуджено до довічного ув’язнення. Марш приурочений до 30-річчя самогубства Гесса.

Учасників маршу заздалегідь обшукували правоохоронці. Щоб запобігти сутичкам, Берлін мобілізував тисячу поліцейських. Вони утворили кордон між правими екстремістами та контр-демонстрантами – представниками "лівих", "зелених", соціал-демократів, профсоюзів та антифашистських організацій.

За останнім даними, мітинг проходить без заворушень та затримань попри спроби контр-протестувальників заблокувати процесію.

Деякі німецькі політики намагались домогтися заборони проведення демонстрації. Але влада Берліна дозволила її, наголосивши на фундаментальному принципі свободи зібрань. Утім, демонстрантам заборонили прославляти Гесса у будь-який спосіб – вигукуючи лозунги чи принісши плакати.