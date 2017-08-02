Трамп: закон про санкції проти Росії має серйозні недоліки

Середа, 02 серпня 2017, 19:13

Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, Північної Кореї та Ірану, однак він стверджує, що цей документ містить серйозні недоліки.

Про це ідеться у заяві Дональда Трампа, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Сьогодні я підписав закон "Протидія супротивникам Америки через санкції", який вводить нові санкції проти Ірану, Північної Кореї і Росії. Я за жорсткі кроки щодо покарання та припинення поганої поведінки злочинних режимів в Тегерані і Пхеньяні. Я також підтримую те, що Америка не потерпить втручання в наш демократичний процес", - відзначив Трамп.

За його словами, США будуть надалі пліч-о-пліч зі своїми союзниками і друзями протидіяти російській підривній діяльності і дестабілізації.

Трамп нагадав, що він висловлював свої застереження Конгресу стосовно того, яким чином цей закон посягає на виконавчу владу, шкодить американським компаніям та інтересам європейських союзників США.

Він додав, що його адміністрація намагалась працювати з Конгресом над покращенням закону. Однак закон і надалі "має серйозні недоліки", зокрема тому, що він посягає на повноваження виконавчої влади на переговори.

"Однак, не зважаючи на проблеми закону, я підписую цей документ заради блага національної єдності. Закон відображає волю американського народу побачити, як Росія робить кроки щодо покращення відносин з Сполученими Штатами. Ми сподіваємось на співпрацю між нашими двома країнами у низці основних глобальних питань, щоб необхідності у цих санкціях більше не було", - відзначив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією.