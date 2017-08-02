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Трамп: закон о санкциях против России имеет серьезные недостатки

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Трамп: закон о санкциях против России имеет серьезные недостатки

Среда, 02 августа 2017, 19:13
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана, однако он утверждает, что этот документ содержит серьезные недостатки.

Об этом говорится в заявлении Дональда Трампа, обнародованном на сайте Белого дома.

"Сегодня я подписал закон "Противодействие противникам Америки через санкции", который вводит новые санкции против Ирана, Северной Кореи и России. Я за жесткие шаги относительно наказания и прекращения плохого поведения преступных режимов в Тегеране и Пхеньяне. Я также поддерживаю то, что Америка не потерпит вмешательства в наш демократический процесс", - отметил Трамп.

По его словам, США будут в дальнейшем бок о бок со своими союзниками и друзьями противодействовать российской подрывной деятельности и дестабилизации.

Трамп напомнил, что он высказывал свои предостережения Конгрессу относительно того, каким образом этот закон посягает на исполнительную власть, вредит американским компаниям и интересам европейских союзников США.

Он добавил, что его администрация пыталась работать с Конгрессом над улучшением закона. Однако закон и в дальнейшем "имеет серьезные недостатки", в частности потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти на переговоры.

"Однако, несмотря на проблемы закона, я подписываю этот документ ради блага национального единства. Закон отражает волю американского народа увидеть, как Россия делает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся на сотрудничество между нашими двумя странами в ряде основных глобальных вопросов, чтобы необходимости в этих санкциях больше не было", - отметил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.

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