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ВМС США проведуть перевірку після чергового зіткнення есмінця

Понеділок, 21 серпня 2017, 19:54
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ВМС США проведуть масштабну перевірку бойової готовності флоту після другого за останні два місяці зіткнення американського есмінця з цивільним судном.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що глава військово-морських операцій адмірал Джон Річардсон вивчить, як ВМФ готує та сертифікує свої сили поблизу Японії.

"Він розпочав широке розслідування", - сказав Меттіс, маючи на увазі останні два зіткнення та інші випадки в морі.  

У цей час кораблі та літаки США, Індонезії, Сінгапуру та Малайзії шукають у південно-східних азіатських водах 10 моряків есмінця "John S. McCain", які зникли без вісти після зіткнення військового судна з нафтовим танкером.

Есмінець зіткнувся з танкером під ліберійським прапором, що перевозив майже 12 тисяч тон палива.

У червні есмінець ВМС США "Фіцджеральд" та філіппінське контейнерне судно ASX Crystal зіткнулись біля берегів Японії. Троє людей тоді отримали поранення, семеро загинули.

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