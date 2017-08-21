ВМС США проведут проверку после очередного столкновения эсминца

Понедельник, 21 августа 2017, 19:54

ВМС США проведут масштабную проверку боевой готовности флота после второго за последние два месяца столкновения американского эсминца с гражданским судном.

Об этом сообщает Associated Press.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон изучит, как ВМФ готовит и сертифицирует свои силы вблизи Японии.

"Он начал широкое расследование", - сказал Мэттис, имея в виду последние два столкновения и другие случаи в море.

В это время корабли и самолеты США, Индонезии, Сингапура и Малайзии ищут в юго-восточных азиатских водах 10 моряков эсминца "John S. McCain", которые пропали без вести после столкновения военного суда с нефтяным танкером.

Эсминец столкнулся с танкером под либерийским флагом, который перевозил почти 12 тысяч тонн топлива.

В июне эсминец ВМС США "Фицджеральд" и филиппинское контейнерное судно ASX Crystal столкнулись у берегов Японии. Три человека тогда получили ранения, семеро погибли.