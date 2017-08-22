У Польщі відкрили справу проти екс-президента Леха Валенси

Вівторок, 22 серпня 2017, 18:40

Слідчий відділ Інституту національної пам'яті Польщі розпочав кримінальне провадження проти колишнього президента Польщі Леха Валенси через надання ним завідомо неправдивих показів.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

Мова іде про надання свідчень Валенсою у так званій "справі Болека". Екс-президента Польщі звинувачують у багаторічній співпраці зі спецслужбами комуністичної ПНР.

В лютому 2016 року у Польщі оприлюднили таємні документи, які стосуються таємного співробітника "Болека", що нібито були підписані екс-президентом Польщі Лехом Валенсою. Згодом це довела графологічна експертиза.

Після оприлюднення документів Валенса заявив, що він нічого не писав та не підписував.

Однак наприкінці червня після розслідування Інституту судових експертиз у Кракові та показів свідків прокурори дійшли висновку, що понад півсотні документів є справжніми, тобто були написані або підписані Валенсою.

Керівник слідчого відділу Інституту національної пам’яті прокурор Анджей Позорський повідомив, що провадження стосується також інших справ, під час яких Валенса запевняв, що не співпрацював зі спецслужбами ПНР.