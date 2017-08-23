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Румунія: мігранти випробовують новий маршрут через Чорне море

Середа, 23 серпня 2017, 11:16
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У Румунії за останній тиждень перехопили два човни з мігрантами, через що зросло побоювання щодо появи нового міграційного маршруту.

Про це пише Balkan Insight.

Берегова охорона Румунії впродовж тижня перехопила у Чорному морі два човни з мігрантами з Іраку та Сирії, що є незвичною активністю для регіону. Двох громадян Туреччини, а також громадян Болгарії та Кіпру взяли під варту за підозрою у торгівлі людьми.

Це були перші човни, перехоплені з червня 2013 року. З того часу румунська прикордонна поліція зосередилася на зміцненні кордону з Сербією, де мігранти, які перетинають балканські країни, зазвичай намагаються перетинати кордон на суші, щоб потрапити до Угорщини, а потім далі на Захід.

Дані румунських прикордонників та агентства Frontex свідчать, що Румунія поки не стикається з масовим потоком біженців, але цифри швидко зростають.

"Мережі контрабандистів випробовують нові маршрути, а один з них - Чорне море та Румунія", - сказав на умовах анонімності представник румунської імміграційної інспекції.

"Вони намагалися робити це і раніше. Вони відправляють невеликі групи, щоб перевірити територіальні води, але відмовляться від подальших спроб, якщо побачать, що маршрут не працює", - додав він.

В 2017 році кількість людей, затриманих під час нелегального перетину румунсько-сербського кордону, втричі зросла порівняно з першою половиною 2016 року - 2474 осіб.

Майже половина з них були затримані при спробі перебратися з Румунії до Угорщини.

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