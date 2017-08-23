Румыния: мигранты испытывают новый маршрут через Черное море

Среда, 23 августа 2017, 11:16

В Румынии за последнюю неделю перехватили две лодки с мигрантами, из-за чего возросло опасения относительно появления нового миграционного маршрута.

Об этом пишет Balkan Insight.

Береговая охрана Румынии в течение недели перехватила в Черном море две лодки с мигрантами из Ирака и Сирии, что является необычной активностью для региона.

Двух граждан Турции, а также граждан Болгарии и Кипра взяли под стражу по подозрению в торговле людьми.

Это были первые лодки, перехваченные с июня 2013 года. С тех пор румынская пограничная полиция сосредоточилась на укреплении границы с Сербией, где мигранты, пересекающие балканские страны, обычно пытаются перейти границу по суше, чтобы попасть в Венгрию, а затем дальше на Запад.

Данные румынских пограничников и агентства Frontex свидетельствуют, что Румыния пока не сталкивается с массовым потоком беженцев, но цифры быстро растут.

"Сети контрабандистов испытывают новые маршруты, а один из них - Черное море и Румыния", - сказал на условиях анонимности представитель румынской иммиграционной инспекции.

"Они пытались делать это и раньше. Они отправляют небольшие группы, чтобы проверить территориальные воды, но откажутся от дальнейших попыток, если увидят, что маршрут не работает", - добавил он.

В 2017 году количество людей, задержанных во время нелегального пересечения румыно-сербской границы, выросло втрое по сравнению с первой половиной 2016 года - 2474 человек.

Почти половина из них были задержаны при попытке перебраться из Румынии в Венгрию.