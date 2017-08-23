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Товарообіг між Україною та ФРН зріс до 3,2 млрд євро

Середа, 23 серпня 2017, 15:42
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У першому півріччі 2017 року товарообіг між Україною та Німеччиною зріс на 21,5% до 3,2 млрд. євро.

Про це написав у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

Мельник також повідомив, що український експорт до Німеччини збільшився на 12,5% до 1 млрд євро.

Раніше повідомлялося що український експорт до ЄС у першому півріччі 2017 року зріс на 26,1%, склавши $8,2 млрд.

Найбільшим покупцем українських товарів у ЄС залишається Польща – експорт до цієї країни зріс на 25,9%, до $1,25 млрд. На другому місті – Італія (+27,3%, до $1,18 млрд), далі йдуть Італія та Німеччина.

Одночасно імпорт товарів в Україну у першому півріччі зріс на 29,9%, досягнувши $22,5 млрд.

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