Товарооборот между Украиной и ФРГ вырос до 3,2 млрд евро

Среда, 23 августа 2017, 15:42

В первом полугодие 2017 года товарооборот между Украиной и Германией вырос на 21,5% до 3,2 млрд. евро.

Об этом написал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Мельник также сообщи, что украинский экспорт в Германию увеличился на 12,5% до 1 млрд евро.

Good news: за 1-е півріччя 2017 р. 🇺🇦🇩🇪товарообіг зріс на 21,5% до 3,2 млрд. євро!

Наш експорт до ФРН збільшився на 12,5% до 1 млрд. €! pic.twitter.com/LNG1M1eIqO — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 серпня 2017 р.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт в ЕС в первом полугодии 2017 вырос на 26,1%, составив $8,2 млрд.

Крупнейшим покупателем украинских товаров в ЕС остается Польша - экспорт в эту страну вырос на 25,9%, до $1,25 млрд. На втором месте - Италия (+ 27,3%, до $1,18 млрд), далее следуют Италия и Германия.

Одновременно импорт товаров в Украину в первом полугодии вырос на 29,9%, достигнув $22,5 млрд.