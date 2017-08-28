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Лідер ультраправих Німеччини: Трампу варто менше писати в Twitter

Понеділок, 28 серпня 2017, 16:03
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Лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вейдель вважає, що Дональд Трамп повинен віддавати більше енергії для управління країною і менше писати в Twitter.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Якщо б я мала список побажань, я б хотіла, щоб Дональд Трамп менше твітив і більш скромно поводився зі своєю державною відповідальністю", - сказала Вейдель.

Вона також зазначила, що непопулярність президента США в Німеччині не завдає шкоди позиції її партії перед парламентськими виборами наступного місяця.

Антиміграційні та антиісламські позиції AfD нерідко порівнювала з позиціями Трампа, а члени партії вітали обрання Трампа на посада, однак загалом він залишається непопулярним політиком у ФРН.

Як відомо, Трамп особисто веде свій особистий аккаунт у Twitter. Він часто пише повідомлення з граматичними помилками, а іноді залишає зовсім незрозумілі твіти, як у випадку з covfefe.

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