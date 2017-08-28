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Лидер ультраправых Германии: Трампу стоит меньше писать в Twitter

Понедельник, 28 августа 2017, 16:03
Версия для печати Комментарии

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вейдель считает, что Дональд Трамп должен отдавать больше энергии для управления страной и меньше писать в Twitter.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Если бы у меня был список пожеланий, я бы хотела, чтобы Дональд Трамп меньше твитил и более скромно вел себя со своей государственной ответственностью", - сказала Вейдель.

Она также отметила, что непопулярность президента США в Германии не наносит ущерба позиции ее партии перед парламентскими выборами в следующем месяце.

Антимиграционные и антиисламские позиции AfD нередко сравнивала с позициями Трампа, а члены партии приветствовали избрание Трампа на должность, однако в целом он остается непопулярным политиком в ФРГ.

Как известно, Трамп лично ведет свой аккаунт в Twitter. Он часто пишет сообщения с грамматическими ошибками, а иногда оставляет совсем непонятные твиты, как в случае с covfefe.

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