Через аварійну посадку літака на пляжі в Португалії загинули двоє людей

Четвер, 03 серпня 2017, 09:33

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Через аварійну посадку невеликого літака на пляжі у Португалії загинули чоловік і дитина.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в районі Кошта да Капаріка, на південний захід від Ліссабона.

56-річний чоловік і 8-річна дівчинка були заскочені зненацька і не змогли втекти під час аварійної посадки літака. Літак же з двома особами на борту лишився неушкодженим.

Очевидець розповів, що бачив, як над пляжем на низькій висоті летить невеликий літак, однак не думав, що сталося щось надзвичайне, доки не побачив, як розбігаються інші відпочивальники.

Причини аварійної посадки літака поки невідомі.