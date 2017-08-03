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Из-за аварийной посадки самолета на пляже в Португалии погибли два человека

Четверг, 03 августа 2017, 09:33
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В результате аварийной посадки небольшого самолета на пляже в Португалии погибли мужчина и ребенок.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в районе Коста да Капарика, что к юго-западу от Лиссабона.

56-летний мужчина и 8-летняя девочка были застигнуты врасплох и не смогли убежать во время аварийной посадки самолета. Самолет же с двумя людьми на борту остался невредимым.

 

Очевидец рассказал, что видел, как над пляжем на низкой высоте летит небольшой самолет, однако не думал, что произошло что-то чрезвычайное, пока не увидел, как разбегаются другие отдыхающие.

Причины аварийной посадки самолета пока неизвестны.

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