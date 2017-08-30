У Берліні закривали аеропорт через радянську бомбу часів Другої світової

Аеропорт Берліна Тегель закривали на кілька годин через знешкодження радянської бомби часів Другої світової війни.
Про це повідомляє портал Airlive.
Бомбу виявили поблизу аеропорту близько 15.30 у вівторок. Спеціалісти вирішили знешкодити її того ж вечора.
Через проведення операції зі знешкодження приблизно з 20.00 зльоти і посадки літаків в аеропорту не дозволялися.
Понад 40 рейсів пере направили в інший аеропорт Берліна Шенефельд.
Згідно з інформацією прес-служби, аеропорт був закритий протягом приблизно трьох годин.
Нагадаємо, 16 серпня понад 20 тисяч людей евакуювали у німецькому місті Гільдесгайм у Нижній Саксонії через виявлену бомбу часів Другої світової війни.