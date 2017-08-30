У Берліні закривали аеропорт через радянську бомбу часів Другої світової

Середа, 30 серпня 2017, 11:44

Аеропорт Берліна Тегель закривали на кілька годин через знешкодження радянської бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє портал Airlive.

Бомбу виявили поблизу аеропорту близько 15.30 у вівторок. Спеціалісти вирішили знешкодити її того ж вечора.

Через проведення операції зі знешкодження приблизно з 20.00 зльоти і посадки літаків в аеропорту не дозволялися.

Понад 40 рейсів пере направили в інший аеропорт Берліна Шенефельд.

Згідно з інформацією прес-служби, аеропорт був закритий протягом приблизно трьох годин.

Нагадаємо, 16 серпня понад 20 тисяч людей евакуювали у німецькому місті Гільдесгайм у Нижній Саксонії через виявлену бомбу часів Другої світової війни.